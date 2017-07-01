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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Полиция разоблачила и прекратила деятельность «наркопритона»

Категория: Новости

В ходе расследования уголовного производства 4 июля сотрудники Коминтерновской местной прокуратуры и Южненского отделения полиции разоблачили и прекратили деятельность «наркопритона» в одной из арендованных квартир в г. Южный. 

Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили наркотические средства, инструменты и ингредиенты для их изготовления.

Кроме того, в квартире обнаружены и изъяты боеприпасы, которые направлены на судебно-баллистическую экспертизу.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 309, ч.1 ст. 317, ч. 1 ст. 263 УК Украины продолжается.



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