Средняя заработная плата штатных работников в Украине в мае 2017 года составила около 7 тыс. грн

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в мае 2017 года составила 6 тыс. 840 грн., — сообщает Государственная служба статистики.

В частности, по данным областного ГУ статистики в Одесской области этот показатель составил 6 тыс. 322 грн. (в январе было 5 тыс. 666 грн.).

Одесчина находилась на 8 месте среди регионов Украины (после Киева, Донецкой, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Полтавской областей). Для сравнения, в Киеве средняя зарплата штатного работника — 10 тыс. 558 грн., в Донецкой области — 7 тыс. 742 грн. Киевской области — 6 тыс. 885 грн. Самая низкая средняя зарплата (5 тыс. 284 грн.) — у штатного работника в Черновицкой области.

Добавим, что на первом месте по размерам официальной зарплаты в Одесской области остается г. Южный: в частности, за январь-март 2017 года она там составляла в среднем за месяц 10991 грн.