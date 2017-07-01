Красота спасает мир

Студентка четвертого курса факультета адвокатуры Национального университета «Одесская юридическая академия» Виктория Мельниченко с честью представила Украину на международном конкурсе Miss Oriental Tourism 2017, который проходил с 3 по 15 марта в Китае. Из 60 участниц со всех уголков земного шара именно Виктория удостоилась почетного титула «Посол мира»

«Хочу отметить высокий уровень организации конкурса. Программа была очень насыщенной и разноплановой. К примеру, в поддержку здорового образа жизни – мы принимали участие в велопробеге, а в День мира все участницы поставили свою подпись в документе за мир во всем мире. Для участия в таких конкурсах важно быть уверенной в себе и всесторонне развитой. Как представительница своей страны, ты должна знать о ней все, чтобы достойно представить ее на конкурсе. И конечно, очень важным фактором является знание иностранных языков. Английский на хорошем уровне – это просто musthave для участниц. Поэтому, готовясь к конкурсу, я не только усиленно занималась в зале, следила за своим питанием и за внешностью, но и «подтягивала» английский. Главная цель моего участия в этом конкурсе – рассказать о нашей прекрасной стране, а так же о чудесном городе, в котором я живу, и об одном из лучших вузов Украины, в котором я получаю высшее образование – Одесской юридической академии», – отметила Виктория Мельниченко

Специально к конкурсу Виктория Мельниченко подготовила видеоролик, в котором девушка рассказывает о Национальном университете «Одесская юридическая академия».

«Я учусь на факультете адвокатуры и специально к конкурсу подготовила фильм о своем учебном заведении и пригласила всех участников в гости в наш прекрасный вуз. Кстати, в моем видеообращении приняли участие многие иностранные студенты. Хотелось бы так же отметить, что в НУ «ОЮА», а так же в Международном гуманитарном университете учатся студенты со всех уголков мира. Мы все – одна дружная, большая семья», – рассказывает Виктория.

Виктория Мельниченко вспоминает, что стартом ее участия в международных соревнованиях стал конкурс «Мисс Юридическая академия». «Хотелось бы сказать отдельное спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он дает нам путевку в жизнь не только возможностью учиться в одном из лучших высшим учебных заведений страны, но и тем, что организовывает в Юракадемии конкурсы красоты, один из которых стал для меня отличным стартом. Мой первый опыт – участие в конкурсе «Мисс Юридическая академия» в 2015 году. Я получила титул – первая вице-мисс. Участие в конкурсе придало мне уверенности в себе, своих силах и сподвигло на дальнейшее участие в подобных мероприятиях. Все конкурсы красоты в Юридической академии проходят на очень высоком уровне. Участницы долго готовятся к мероприятиям, а члены жюри непредвзято судят конкурсанток. В Украине нет больше вузов, где на таком уровне проводят подобные мероприятия».

Участие в конкурсах красоты – это, скорее, хобби, – говорит Виктория. В дальнейших планах девушки – подготовка к вступительным экзаменам в магистратуру. В будущем Виктория Мельниченко видит себя успешным и красивым адвокатом.