Программа обеспечения бесплатными медикаментами ургентных больных в первые три дня лечения уже спасла десятки жизней одесситов

Об этом рассказали руководители двух городских больниц, №1 и №11, где, собственно, и реализуется данная программа. Так, по словам главврача ГКБ№11 Александра Телычко, с 1 июля нынешнего года, когда началась реализация программы, бесплатная медикаментозная помощь уже была оказана ста семнадцати пациентам. А в ГКБ№1 – ста четырем.

Как рассказал главврач, эти два медицинских учреждения были выбраны для начального этапа реализации муниципальной программы не случайно. «Ведь именно в больницы №1 и №11 традиционно доставляется подавляющее большинство так называемых ургентных пациентов, родственники которых зачастую не в состоянии в первые дни обеспечить их необходимыми медпрепаратами. «Более того, нередко к нам доставляют, так сказать, неизвестных пострадавших, и проходит определенное время — иногда по нескольку дней, прежде чем удается установить их личность!» — сообщил Александр Телычко.

А ведь, как показывает практика, именно первые дни часто оказываются решающими для спасения больных и пострадавших.

«Поэтому обеспечение их необходимыми медпрепаратами именно в первые три дня имеют, без преувеличения, жизненно важное значение!»

Отметим, что на эти цели горсовет выделил 5 миллионов гривен. Из них 2,36 миллиона направлено в ГКБ №1 и 2, 74 миллиона –в ГКБ №11.