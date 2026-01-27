Нидерландский фонд Pluralis B.V., которым руководит Media development investment fund (MDIF), стал миноритарным акционером “Украинской правды” (ООО “УП Медиа Плюс” и ООО “УП Медиа”). Соответствующее соглашение подписали Томаш Фиала и представители Pluralis B.V.

В соответствии с соглашением, Pluralis получит миноритарную долю в “Украинской правде”. Средства, привлеченные во время большой войны, будут инвестированы в запуск и масштабирование пейвола и развитие редакционных проектов “Украинской правды”. Крупнейшим акционером издания останется Томаш Фиала.

Pluralis B.V. — фонд в управлении MDIF, зарегистрированный в Нидерландах. Он основан группой престижных европейских медиакомпаний и импакт-инвесторов. Его цель — поддержка медиа, которые играют жизненно важную роль в предоставлении разнообразной и достоверной информации.

Крупнейшими инвесторами Pluralis являются King Baudouin Foundation, Mediahuis, Erste Stiftung, Tinius Trust, Oak Foundation, GLS Bank, Limelight Foundation и другие крупные европейские медиакомпании и фонды, которые поддерживают свободу слова.

Сейчас в портфеле Pluralis есть инвестиции в медиакомпании, которые представляют независимую журналистику, основанную на фактах. В частности, Gremi Media SA (польское издание Rzeczpospolita), Petit Press (словацкое медиа SME.sk) и хорватское медиа Telegram.

“В течение 25 лет “Украинская правда” играла важную роль в общественном дискурсе Украины, и мы рады возможности инвестировать в следующую главу ее истории.

С момента своего основания Георгием Гонгадзе “Украинская правда” была на передовой политической жизни Украины, освещая каждый определяющий момент — от Оранжевой революции и Майдана до вторжения России и текущих боевых действий. Благодаря своему сильному цифровому присутствию и бренду, который издавна ассоциируется с мужеством и честностью, мы считаем, что эта компания имеет хорошие возможности для роста и будет продолжать играть ключевую роль в будущем Украины”, — сказал Гарлан Мандель, CEO MDIF.

“Ровно 12 лет назад, в последние дни Революции достоинства, я принял решение внести вклад в то, чтобы Украина больше никогда не балансировала между демократией и авторитаризмом”, — сказал Томаш Фиала, основатель Dragon Capital и акционер “Украинской правды”.

“Тогда большинство медиа финансировались олигархами или Россией, а доступ к объективной и достоверной информации был крайне ограничен. Вместе с коллегами и журналистами за эти годы мы существенно расширили пространство свободы слова — основу, без которой Украина не могла бы стремиться к членству в Европейском Союзе. Мы активно привлекали международный опыт, создавали независимые надзорные органы и внедряли лучшие практики работы независимых медиа.

С мая 2021 года, когда мы стали владельцами “Украинской правды”, команда выросла с 70 до 200 сотрудников, а само издание существенно расширило продуктовый портфель и читательскую аудиторию. Партнерство с Pluralis будет способствовать дальнейшему развитию “Украинской правды” в соответствии с самыми высокими международными стандартами журналистики, в частности через участие двух представителей фонда в наблюдательном совете”, — добавил Фиала.

“Инвестиция Pluralis в “Украинскую правду” является знаковым событием для всей украинской медийной индустрии и, по сути, первой подобной инвестицией в независимое украинское медиа за много лет. Это сигнал, что международный капитал признает, что украинская независимая журналистика может быть устойчивым, масштабируемым бизнесом, в который стоит инвестировать.

Эта инвестиция создает прецедент, который может открыть путь к более здоровой инвестиционной культуре для независимых медиа в нашем регионе. “Украинской правде” партнерство поможет ускорить развитие новых бизнес-моделей, разработку лучших продуктов, внедрение новых технологий, а также откроет новые возможности для качественной журналистики от медиабрендов УП”, — отметил исполнительный директор “Украинской правды” Андрей Боборыкин.

MDIF основан в 1995 году сербским журналистом Сашей Вучиничем и корреспондентом The Washington Post Стюартом Ауэрбахом. Они стремились создать “медиа банк”, чтобы помочь журналистам из стран, где притесняются СМИ, построить устойчивый медиабизнес, независимый от правительства, политических партий или олигархов. MDIF инвестирует в независимые СМИ по всему миру, которые обеспечивают разнообразие новостей и способствуют обмену информацией и взглядами, необходимыми людям для построения свободного, процветающего общества.





