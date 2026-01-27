Об этом в ходе интервью заявил президент Румынии Никушор Дан.

По его словам, сценарий объединения возможен только в том случае, если большинство граждан Молдовы выступит за это.

На вопрос о готовности Бухареста серьезно рассмотреть такой вариант Дан ответил: “В тот момент, когда большинство в Республике Молдова этого захочет. Сейчас мы не готовы к этому”.

Августовский опрос показал, что 61,5% респондентов в Молдове выступают против объединения с Румынией, а 31% поддерживают эту идею.

Также 60% высказались против вступления в Молдовы НАТО. Румыния является членом этого альянса.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что поддержала бы идею референдума о вступлении в состав Румынии. Но признала, что большинство молдаван не хотят терять суверенитет.

“Но как президент Республики Молдова, я понимаю, что нет большинства, поддерживающего объединение с Румынией, но есть большинство, поддерживающее вступление в Евросоюз, и мы действуем в этом направлении”, — сказала Санду.





Источник