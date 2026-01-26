В Буковеле наблюдаются огромные очереди из отдыхающих. На горнолыжном курорте не действуют графики отключений, поскольку администрация закупает электроэнергию из-за рубежа.

В Буковеле заметили немаленькую толпу людей, которые пытались воспользоваться подъемником. Соответствующее видео появилось в сети.

На кадрах заметно, как несколько десятков отдыхающих стоят возле специального "лифта", ожидая, когда придет их очередь.

Коротенькое видео датировано субботой, 24 января.

В комментариях пользователи отмечают, что в некоторые дни ожидать в очереди приходится по полтора часа. Также комментаторы удивляются, почему в Буковеле постоянно "горит" свет.

Как узнало "Суспільне", "Прикарпатьеоблэнерго" не применяет графики почасовых и аварийных отключений для Буковеля, поскольку тот закупает 15 мегаватт за рубежом. Кроме того, курорт имеет собственную сеть генераторов.

Всего в Ивано-Франковской области восемь потребителей самостоятельно покупают импортную электроэнергию для собственных нужд, — объяснил глава облэнерго Василий Костюк, добавив, что ко всем остальным потребителям регионы ГАВ и ГПВ применяются "ровно".

Напомним, телеведущий Сергей Притула высказался относительно критики людей, которые отдыхают в Буковеле во время войны. Мужчина, который сейчас активно занимается волонтерством, уверен, что горнолыжный курорт пополняет государственную казну, потому что туристы платят налоги.

Фокус писал, что телеведущий Слава Демин посетил Буковель в начале 2026 года. На горнолыжном курорте в Карпатах отдыхало довольно много людей.





