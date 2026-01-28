В тексте главы МИД Ирана было сказано, что Зеленский «выкачивает деньги американских и европейских налогоплательщиков, чтобы набивать карманы своих коррумпированных генералов». «Мир устал от запутавшихся клоунов, господин Зеленский. В отличие от вашей армии, поддерживаемой иностранцами и кишащей наемниками, мы, иранцы, знаем, как защищать себя, и нам не нужно выпрашивать помощь у иностранцев», – написал Арагчи.