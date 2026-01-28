 
Учора, 16:00

МЗС відповіло Ірану на критику президента Зеленського цитатою з Корану

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил главе МИД Ирана Сейеду Аббасу Арагчи, опубликовавшему критический пост в адрес президента Зеленского. В своем тексте Сибига использовал цитаты из Корана.

«Обижаться на слова президента Зеленского – это как обижаться на зеркало. Как сказано в суре Аз-Зухруф (43:78): "Мы принесли вам истину, но большинство из вас отвернулось от истины"», – написал глава МИД Украины.

Он заявил Арагчи, что «мир устал от клоунов», и посоветовал Ирану «перестать топить собственный народ в крови, набивая карманы и разжигая многочисленные войны за счет иранцев, которые жаждут мира и лучшей жизни».

В тексте главы МИД Ирана было сказано, что Зеленский «выкачивает деньги американских и европейских налогоплательщиков, чтобы набивать карманы своих коррумпированных генералов». «Мир устал от запутавшихся клоунов, господин Зеленский. В отличие от вашей армии, поддерживаемой иностранцами и кишащей наемниками, мы, иранцы, знаем, как защищать себя, и нам не нужно выпрашивать помощь у иностранцев», – написал Арагчи.


