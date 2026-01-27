Ключевые моменты:

В сети появилось видео военного с обвинениями в адрес Одесского ТЦК.

В ОК «Південь» и 128-й бригаде заявили, что сказанное не соответствует действительности.

Автор видео признал некорректность формулировок и извинился.

Заявление военного о мобилизованных

На днях в соцсетях распространилось видеообращение военнослужащего одной из бригад, воюющей на Запорожском направлении. В эмоциональной форме он раскритиковал пополнение, которое, по его словам, было направлено в подразделение Одесским ТЦК.

Военный утверждал, что из 20 новоприбывших часть якобы имеет серьезные проблемы со здоровьем или возрастные ограничения.





Позиция ОК «Південь» и 128 бригады «Дикое поле»

В Оперативном командовании «Південь» и 128 отдельной тяжелой механизированной бригаде «Дикое Поле» заявили, что эти утверждения не соответствуют реальности.

В бригаде уточнили, что автор видео — опытный военный, который сейчас служит в пехоте и выполняет боевые задачи на сложном участке фронта. При этом он не имеет отношения к рекрутингу, медицинскому отбору или формированию мобилизационных команд.

Военные подчеркнули: никаких медицинских подтверждений заявленных «диагнозов» у мобилизованных нет. Все военнообязанные проходят отбор в соответствии с действующим законодательством.

В 128-й бригаде отметили, что обращение было записано в условиях сильного эмоционального напряжения, усталости и постоянного боевого стресса на напряженном участке фронта.

«Он (автор видео — ред.) не проходил службу в структурах рекрутинга и не привлекался к процессам отбора, оценки состояния здоровья или формирования мобилизационных команд», — заявили в бригаде.

В ОК «Південь» напомнили, что мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет, признанные годными по состоянию здоровья и не имеющие законных оснований для отсрочки.

«Понимаем тяжелое моральное состояние наших защитников, которые длительное время без передышки воюют на передовой. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки проводят мобилизационные мероприятия в соответствии с нормами законодательства», – написали в ОК «Південь».

Также в бригаде сообщили, что автор видео принес извинения за свои слова. Он подчеркнул, что не хотел оскорбить военнослужащих или дискредитировать государственные структуры, а лишь выразил тревогу за боеспособность подразделения и безопасность побратимов на передовой.





Источник