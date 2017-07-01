Автомобильный хаб в Одесском порту позволит получить госномера любого региона Украины

Пилотный проект по созданию автомобильного хаба, аналогов которому в Украине нет, активно реализуется в настоящее время на базе Одесской таможни.

Об этом стало известно на пресс-конференции начальника Одесской таможни Александра Власова.

По его словам, автомобильный хаб — это возможность максимум за 2 суток выехать с территории порта на растаможенном автомобиле с номерами государственной регистрации любого региона Украины.

Такое упрощение станет возможным благодаря электронной очереди и слаженным действиям 8-ми различных служб. Это также минимизирует коррупционные риски и существенно ускорит таможенные формальности.