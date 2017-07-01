Мэрия начинает кампанию по изъятию знаменитого дома Руссова у нынешнего собственника

Об этом заявил в ходе аппаратного совещания городской голова Геннадий Труханов.

Он поставил задачу принять меры к его возвращению в коммунальную собственность.

Ведь, по его словам, собственник ничего не делает для сохранения и приведения в порядок этого памятника архитектуры, нарушая тем самым взятые на себя обязательства.

Как сообщил главный архитектор Одессы Александр Голованов, в подобных случаях законодательство предусматривает возможность изъятия объекта у нынешнего собственника.

Тем более, что, как отметил начальник управления охраны объектов культурного наследия Андрей Шелюгин, «…в доме никто не живет, а собственник доводит здание до разрушения»

К тому же, по его словам, в Киеве уже есть прецедент, когда в аналогичном случае объект был изъят у собственника.

Однако, как рассказала директор юридического департамента Инна Поповская, согласно законодательству, правом изъятия объектов обладает государство. «А мы не государство!»

Поэтому ей необходимо вначале изучить судебное решение и отследить, какие решения будут приниматься кассационными инстанциями.

Но в любом случае, по ее убеждению, вначале необходимо обсудить данный вопрос с областной администрацией.