Украинцы теперь могут совершать денежные переводы через Facebook

Компания LeoGaming в партнерстве с Mastercard запустили LeoBot — платежного бота в социальной сети Facebook с интегрированной платформой цифровых кошельков Masterpass. Он позволяет осуществлять денежные переводы между карточными счетами украинских банков с мобильного устройства в один клик. Проект реализован при технической поддержке TASLink и платформы UniBot.

Воспользоваться ботом LeoBot могут все пользователи приложения Messenger. Дополнительная регистрация не требуется, все функции платежного бота доступны для новых клиентов.

Навигация между функциями бота происходит с помощью команд, которые можно выбрать в перечне или же прописать вручную. Благодаря интеграции с Masterpass осуществить денежный перевод с использованием робота можно даже не держа платежную карту в руках. Для этого необходимо лишь один раз ввести данные банковской карты или авторизовать ранее созданный кошелек Masterpass, в котором можно хранить данные карт различных платежных систем. Во время дальнейшего использования LeoBot можно будет быстро выбрать шаблон платежа на основе предыдущих транзакций и осуществить денежный перевод в один клик. Гарантом безопасности переводов с Masterpass является Mastercard.

После осуществления перевода бот присылает отчет, который хранится в истории платежей, доступной через отдельную команду LeoBot. Условия осуществления переводов следующие: размер комиссии — 0,8% от суммы перевода + 2,5 грн; сумма перевода — от 1 грн до 14999 грн.