«Многоходовочка» или Как обойти санкции

21 июля 2017 г. концерн Siemens объявил о прекращении поставок энергетического оборудования в Россию по контрактам с государственными фирмами и о прекращении участия в российской государственной корпорации «Ростех».

В сообщении утверждается, что российская сторона, вопреки договоренностям, модифицировала и поставила в Крым турбины Siemens, первоначально предназначавшиеся для проекта теплоэлектростанции в Тамани (Краснодарский край).

«Как у них всё это развивалось, ступенчато…»

В 2014 году, после незаконной аннексии Российской Федерацией Крыма, страны Европейского Союза и США начали вводить в отношении полуострова экономические санкции. Это вылилось в запрет вести бизнес на аннексированном полуострове, аргументированный тем, что Москва хотя бы таким образом должна заплатить за нарушение международного права.

Небольшая группа немецких фирм была другого мнения. Прежде всего – энергетические концерны, которые активно работают в России, в том числе и Siemens. В многочисленных интервью они объясняли, насколько вредны санкции, исходя из того опыта, что личные контакты больше значат в России, чем формальные правила. Но при этом категорически заверяли, что, само собой разумеется, приоритет международного права и санкционные обязательства для них – прежде всего. Хотя немецкие предприятия и будут страдать от этого, заявил тогдашний президент Федерального объединения немецкой промышленности Ульрих Грилло, однако этот ущерб будет «более чем компенсирован, если удастся закрепить в целом международное право в Европе и правовые принципы». Именно правовая безопасность является предпосылкой для процветающей экономики.

Вскоре после этого правительство России, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии, от которой страдает полуостров, решило построить две газовых теплоэлектростанции (ТЭС) в Крыму и еще одну – по другую сторону Керченского пролива, в Тамани (Краснодарский край, Россия).

В рамках этого проекта госкорпорация «Ростех» построила две газовые электростанции мощностью по 470 МВт в Севастополе и Симферополе. Ввод в эксплуатацию первых блоков запланирован на начало 2018 года. На крымских электростанциях планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens.

И Siemens, с «широко закрытыми глазами» заключает договор с российской госкорпорацией, как бы не подозревая, чем могут обернуться издержки из-за нарушения санкционных обязательств. По-видимому, в надежде, что речь идет лишь о краткосрочных санкциях. Однако, с течением времени факты становились всё очевиднее, а нервозная обстановка в концерне всё нарастала.

Уже тогда информированные источники заявляли зарубежным СМИ, что Россия, вопреки санкциям, купила турбины немецкого производства для электростанций в оккупированном Крыму. Однако в Siemens эту информацию опровергали, отмечая, что все закупленные турбины предназначались для теплоэлектростанции в Тамани.

В 2015 году экспертное сообщество в Украине, России, а также в Германии с тревогой подробно описывали схему, как турбины могут вместо Тамани попасть в пункты истинного назначения в Севастополе и Симферополе. Стройки там продвигались быстрыми темпами, в то время как на Тамани, в южной области России, которая и была названа в договоре пунктом назначения, к стройке и не приступали. Это признавали все, кто не закрывал глаза и не затыкал уши. Однако в Siemens упорно повторяли, что все договорённости соответствуют экспортным положениям.

И только в конце 2016 года Siemens прекратила поставки оборудования, необходимого для работы газовых турбин, хотя, как говорится – лучше поздно, чем никогда! Как отмечали тогда знакомые с ситуацией инсайдерские источники, немецкая компания приняла такое решение именно из-за рисков нарушения санкций, введенных ЕС против РФ.

Новый виток конфликта

Но ведь сами турбины уже получены «Технопромэкспортом»… На прошедшей неделе агентство Reuters со ссылкой на источники заявило о поставке двух газовых турбин немецкого производства на оккупированный полуостров.

И хотя в Siemens поначалу эту информацию опровергали, вскоре она подтвердилась. Компания сделала официальное заявление, что газотурбинные установки, которые она поставила для электростанций в России, были доставлены на территорию оккупированного Крыма против ее воли.

В Siemens клятвенно пообещали, что не будут обслуживать незаконно ввезенные из России в Крым турбины. В частности, производить монтаж, поддержку работы и гарантийное обслуживание турбин.

Кроме этого, в компании пригрозили инициировать уголовное расследование в отношении лиц, причастных к нарушению обязательств. Немецкая компания отметила также, что имеет письменные гарантии от Российской госкорпорации, что та не будет передавать турбины в Крым.

Siemens считает себя жертвой

Теперь, когда оправдались все предупреждения, и факты стали неопровержимыми, Siemens изображает лицемерное удивление – мол, русские нарушили договор!

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал недавно иск немецкого концерна Siemens против представителей компании «Технопромэкспорт», которая входит в госкорпорацию «Ростех». Причиной для подачи иска стало перенаправление российской корпорацией газотурбинных установок немецкого производства из Тамани (Краснодарский край, Россия) в аннексированный Крым. Для Siemens 160 лет совместного опыта работы в России должно было бы быть достаточно, чтобы знать, какие шансы имеет такой процесс.

Немного из славной истории немецкого промышленного гиганта

Siemens AG – немецкий промышленный концерн, работающий в сфере электротехники, транспорта, энергетики, производства медицинского оборудования, производственной автоматизации и т. д. Крупнейший индустриальный концерн Германии и Европейского союза.

Концерн был основан в 1847 г. немецкими инженерами Вернером фон Сименсом и Иоганном Гальске как фирма по строительству телеграфных линий.

С середины XIX века Siemens & Halske начала открывать первые предприятия за рубежом, в том числе в Российской империи. Уже в конце XIX века, помимо создания телеграфных линий, компания возводила гидроэлектростанции, в 1879 г. создала первый в мире поезд на электрической тяге, в 1881 г. начала выпуск ламп накаливания. С начала XX века занялась производством военной, корабельной, авиационной и бытовой техники и стала многопрофильной корпорацией.

В настоящее время более чем в 200 странах мира действуют 289 предприятий Siemens, не считая мелких фирм, центров технического сотрудничества и т.д.

Россия является одним из важнейших рынков для концерна. В 1851 г. Siemens & Halske поставила оборудование для первой телеграфной линии между Санкт-Петербургом и Москвой. В 1883 г. компания приобрела лицензию на использование в России ламп накаливания Эдисона, открыла фабрику и наладила электрическое освещение на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, занималась строительством электростанций и трамвайных систем в разных городах России. В 1898 г. в Санкт-Петербурге было открыто энергомашиностроительное предприятие, ныне – завод «Электросила». В 1903 г. компания запустила в Ессентуках первую в империи гидроэлектростанцию «Белый уголь».

Перед Первой мировой войной немецкие компании, в первую очередь Siemens, контролировали две трети российской энергетики. В 1916 г. из-за войны решением царского правительства все предприятия Siemens в России были национализированы.

В советское время компания построила ГЭС на реке Кура в Грузинской ССР, участвовала в проекте Днепрогэса, а также поставляла паровые турбины, кабели, рентгеновские установки, занималась консультированием.

После Великой Отечественной войны Siemens поставил электрооборудование и турбины для дизель-электрического ледокола «Москва» (1960) и 20 электровозов переменного тока. В 1971 г. Siemens открыл представительство в Москве, затем начал экспорт в СССР оборудования для больниц и промышленных предприятий.

Наверное, мой уважаемый читатель согласится, что, имея такой исторический опыт дружественного сотрудничества, сложно поссориться в одночасье. И между тем, на сегодняшний день отношения не только с немецким концерном находятся под угрозой. Независимый источник в германском внешнеполитическом ведомстве рассказал, что конфликт может повредить отношениям Берлина и Москвы, пишет газета Bild am Sonntag. «Правительство ФРГ еще раз напоминает российской стороне о ее обязательствах и отмечает, что подобное крупное нарушение санкционного режима в очередной раз повредит германо-российским отношениям», – цитирует издание сотрудника МИД Германии.

Теперь это так называется…

Возвращаясь к сегодняшнему конфликту, хочется, справедливости ради, отдельно остановиться на точке зрения противоположной стороны конфликта, то есть на интерпретации произошедшего российскими властями. В Кремле на заявления Siemens ответили, что в Крыму на электростанциях сейчас устанавливают турбины российского производства. «В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях», – как всегда, очень «правдоподобно» отметил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Хотя и это – уже прогресс, так как ранее он отказывался комментировать ситуацию и говорил, что в Администрации Президента «не занимаются турбинами».

Российские источники, знакомые с проектом строительства электростанций в Крыму, утверждают, что спорные турбины были произведены на заводе совместного предприятия Siemens и «Силовых машин» в Санкт-Петербурге, но затем их частично переделали на заводах «Ростеха». Оказывается, «степень модернизации настолько велика, что продукция уже не может носить имя производителя».

Цена мезальянса

Siemens – это не простой концерн. Это имя является синонимом немецкого инженерного искусства и немецкой надёжности. Турбины в Крыму – это не просто яблоки, бананы или устрицы, на которых переклеили этикетки, чтобы обойти санкции. Думаю, все мы прекрасно понимаем, что электростанции служат для того, чтобы сделать этот полуостров независимым от энергоснабжения с украинского материка и таким образом зацементировать аннексию.

До сих пор все государства ЕС голосовали за каждое продление санкций, хотя и с заметным неудовольствием. И если ведущий немецкий концерн просто так обходит запреты без каких-либо последствий для себя, то Германии с каждым голосованием будет всё труднее требовать солидарности от других членов ЕС. Если правление знаменитого немецкого концерна аргументировало необходимость заключения сомнительной торговой сделки давними традициями, то, прежде всего, не должно забывать также и о чувстве политической ответственности.