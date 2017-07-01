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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Еще одну человеческую жизнь унесло ДТП В Одессе

Категория: Новости / Происшествия


Еще одну человеческую жизнь унесло ДТП В Одессе

Трагедия произошла нынешней ночью на улице Среднефонтанской. Там около часа ночи внедорожник «БМВ» на большой скорости съехал с проезжей части и врезался в дерево.

В результате переднюю часть автомобиля буквально разорвало на части.

Сидевшая за рулем двадцатисемилетняя девушка была госпитализирована, однако полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью.

Что стало причиной аварии, пока непонятно. Полиция проводит расследование.

Отметим, что улица Среднефонтанская, как по числу ДТП, так и по количеству пострадавших, является одной из наиболее опасных улиц Одессы.



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