Одессе от Кабмина «перепало» двадцать миллионов

Как сообщила в ходе аппаратного совещания в мэрии директор департамента финансов Светлана Бедрега, в дополнение к обещанным десяти миллионам гривен субвенции на социально-экономическое развитие города Кабмин выделил Одессе дополнительно на эти цели еще двадцать миллионов.

По словам чиновника, эти средства будут направлены на капитальный ремонт шестидесяти четырех объектов.

«Среди них шестьдесят многоквартирных жилых домов Малиновском районе и четыре детские площадки,» -сообщила Светлана Бедрега.

Отметим, что в случае, если эти средства будут оперативно перечислены в Одессу, то большую часть намеченных работ могут успеть провести до начала отопительного сезона.