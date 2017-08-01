Стоит ли украинский «кругляк» 600 миллионов евро и на какие еще ресурсы рассчитывает правительство?

Европейский союз ждет от Украины снятия моратория на вывоз леса-«кругляка». При выполнении этого условия нашей стране обещаны 600 миллионов евро. Президент Петр Порошенко обещал Президенту Еврокомиссии Жан Клоду Юнкеру снять мораторий еще в октябре 2016 года. Но Верховная Рада все время противилась этому. Тем более, что за это время в несколько раз увеличилась закупка деревообрабатывающего оборудования, украинская промышленность получила тысячи новых рабочих мест. А наши леса, страдающие от бесконтрольных вырубок, получили возможность для восстановления.

Недавно народный депутат Украины Юрий Бойко облетал Карпаты на вертолете. И вся страна увидела снятые с воздуха кадры, когда многие лесные участки срублены начисто. Поэтому неудивительно, что в этом году в Карпатах было большое наводнение. Водным потокам негде задерживаться, когда горы лысые, и потому вода обрушилась на дома и огороды.

Если снять мораторий на вывоз леса «кругляка», Карпаты опять будут подвергаться наводнениям, а доходы от продажи мебели и другой продукции деревообработки будут получать словаки, венгры, румыны, но не украинцы.

Не так давно наши власти победно рапортовали о том, что Европейский Союз повысил квоты на вывоз из Украины ячменя, кукурузы, овса, меда и некоторых других продуктов. Это якобы следствие нашего соглашения об ассоциации с Евросоюзом по свободной торговле. Однако это далеко не те доходы, которые Украина могла бы иметь от вывоза не сырья, а от переработанной продукции с так называемой добавочной стоимостью.

Европейский Союз хотел снять и мораторий на вывоз металлолома из Украины. Однако народные депутаты опять воспротивились. Тем более, что нашим металлургам самим не хватает сырья и лишение их металлолома привело бы к потере рабочих мест, а также снижению поступления валюты.

У Европейского Союза есть и другие просьбы и надежды на уступки со стороны наших властей в обмен на обещание нескольких сот миллионов евро. Однако в Киеве предпочитают умалчивать о том, что все эти евро предоставляются не как безвозмездная помощь, а в качестве кредитов. И их потом нужно будет возвращать. Уже сегодня на каждого еще не родившегося украинца приходится долг примерно в 1000 гривен.

На днях в Киеве был саммит Украина – НАТО. Он был приурочен к десятилетию сотрудничества нашей страны с этой организацией. Президент Украины Петр Порошенко в свое время говорил о намерении провести в стране референдум на предмет вступления Украины в Североатлантический блок. Но теперь, похоже, забыл об этом. Официальная пропаганда твердит о том, что вступление Украины в НАТО поддерживают 65% жителей страны. Хотя многие эксперты выступают за безблоковый статус Украины. Те же Швейцария или Австрия не состоят в НАТО, но их безопасность от того не страдает.

В свою очередь Президент Петр Порошенко заявляет о стремлении Украины достичь натовских стандартов к 2020 году. Но Генеральный секретарь НАТО Енс Столтенберг, который посетил Киев, весьма прохладно отреагировал на пожелание нашего Президента.

В последнее время приходят сигналы из Вашингтона о том, что США, возможно, предоставит Украине летальное вооружение, но не наступательного, а оборонительного характера. Понятно, что опять-таки не бесплатно. Пару месяцев назад Петр Порошенко был с визитом в США, встречался с Дональдом Трампом, другими официальными лицами этой страны. С министром торговли США Петр Алексеевич договорился о поставках каменного угля из Пенсинвалии. Если взглянуть на котировки известных торговых бирж, то уголек из Пенсинвалии должен стоить по 80 долларов за тонну. Но не зря Президент США Дональд Трамп бизнесмен. А его администрация следует принципам своего шефа. Украине выставили счет по 160 долларов за тонну. Это намного дороже, нежели закупать уголь в той же России и даже ЮАР. Причем по схеме «Роттердам+». Но наши власти об этом не думают. Для них главное побыстрее распрощаться с «немытой» Россией. В названых суммах не учтены расходы на погрузку и транспортировку. Иначе они бы были намного больше.

В поисках дополнительных доходов наше правительство намерено повысить акцизы на табак и алкоголь. А также проверить получателей субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Семьям, которые сэкономили на отоплении и электроэнергии, обещают выдать по 700 гривен. Это так называемая монетизация субсидий. В то же время не утихли разговоры о повышении цены на газ. Поэтому каких-то 700 гривен не спасут украинцев от обнищания.

Скорее всего, нашим властям не избежать новых кредитов. Однако Международный Валютный Фонд, Европейский банк развития и реконструкции, Мировой банк готовы предоставить их только при выполнении определенных условий. И главное из них – борьба с коррупцией. Генеральному прокурору Юрию Луценко удалось получить согласие Верховной Рады о снятии неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата, Максима Полякова, Михаила Добкина. И Соломенский районный суд города Киева уже обраслетил Борислава

Розенблата и Максима Полякова. Что же касается Михаила Добкина, то с него потребовали внесение залога в размере 50 миллионов гривен. На этом фоне возникает вопрос: почему тогда с Розенблата суд потребовал залог только в 7 миллионов гривен, а с Полякова – в 3300 гривен? Залог за Михаила Добкина уже внесли народные депутаты Вадим Новинский и Александр Колесников. Думается, что с другими коррупционерами наши прокуроры продешевили. Ведь с того же Романа Насырова, бывшего главы государственной фискальной службы, взяли залог в 100 миллионов гривен. И еще не факт, что Розенблата и Полякова остановят электронные браслеты. Ведь мы имеем уже немало примеров, когда подозреваемые удивительным образом избавлялись от этих браслетов и скрывались от правосудия. А Розенблат и Поляков сейчас, по сути, на свободе. И в любое время могут выехать на рубеж. Так что борьба с коррупцией у нас, скорее всего, только имитируется.

Что же касается такого пожелания Международного Валютного Фонда, как проведение пенсионной реформы, то она опять-таки под вопросом. МВФ требует бездефицитного Пенсионного Фонда. Но наш премьер-министр Владимир Гройсман на днях заявил на встрече с органами местного самоуправления в Тернополе, что наш Пенсионный Фонд сейчас имеет дефицит в 149 млрд. гривен, а это практически 5 млрд. долларов. Чтобы вывести его на должный уровень, нужно не только повысить заработные платы, но и покончить с теневым оборотом средств. Все граждане, которые работают, должны уплачивать налоги. Но этого не добиться, если душить малый бизнес, прощать долги своим людям. У нас по-прежнему прорехи на таможне, расхищаются средства при строительстве дорог и других государственных объектов. Как видим деньги можно найти, если только навести порядок.