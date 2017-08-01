«Горзелентрест» продолжает благоустройство зеленых зон города

Коммунальное предприятие «Горзелентрест» продолжает выполнять работы по текущему содержанию и благоустройству зеленых зон города.

Так, 8 августа 2017 года сотрудники КП «Горзелентрест» провели работы по прополке и стрижке цветников, расположенных на 1-й ст. Люстдорфской дороги.

Также специалисты производственно-технической службы коммунального предприятия «Горзелентрест» выполнили работы по санитарной обрезке и валке сухих веток и деревьев на Лидерсовском бульваре с использованием специальной вышки.

Работы по благоустройству зеленых зон Одессы продолжаются.

Для успешной реализации задач по озеленению города КП «Горзелентрест» приобретает новую технику. Это позволит увеличить производительность труда, расширит возможности по озеленению города, санитарной обрезке зеленых насаждений и уборке территории от сухостоя.



Коммунальным предприятием «Горзелентрест» уже приобретены:

- поливомоечная машина на базе МАЗ со съемным комплектом зимнего оборудования (пескоразбрасыватель, щетки и отвал);

- трактор МТЗ 82 со съемным отвалом для зимней уборки (может работать в комплекте с прицепом и дробилкой);

- бортовой МАЗ с манипулятором, грузоподъемностью 1600 кг, для передвижения крупногабаритных деревьев с комом земли;

- вышка с вылетом стрелы 28 м.



Кроме того, КП «Горзелентрест» проведены электронные торги для приобретения 7 тракторов Husqvarna TC 342Т для уборки больших обслуживаемых территорий как в теплое, так и в холодное время года.

Данная спецтехника производит покос травы, оборудована травосборником и специальными щетками. Первая поставка техники запланирована на конец августа текущего года.

Выполнение всех работ находится на постоянном контроле первого вице-мэра Одессы Анатолия Орловского.

Коммунальным предприятием «Горзелентрест» по результатам обследования, обращений граждан и организаций на территории города за период с 1 июля по 31 июля 2017 года выполнены следующие работы:

-валка деревьев – 129 шт.;

-валка аварийных веток – 173 шт.;

-обрезка деревьев – 394 шт.;

-омоложение деревьев – 14 шт.;

-раскряжевка поваленных деревьев – 28 шт.