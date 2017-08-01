 
Информация к новости
  • Просмотров: 115
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Жители Одесской области за три года существенно сократили потребление многих видов пищевых продуктов

Категория: Новости

Жители Одесской области за три года существенно сократили потребление многих видов пищевых продуктов

Жители Одесской области за три года существенно сократили потребление многих видов пищевых продуктов.

Об этом сообщает региональная служба статистики по результатам исследования домохозяйств региона.
Так, средний житель Одесской области в 2013-м году потреблял 5,1 килограмм мяса и мясопродуктов. В 2016-м году этот показатель сократился до 4,8 кило. Ещё сильнее сократилось потребление рыбы и морепродуктов: с 2 до 1,5 килограмма на человека в месяц. 
Потребление молочных продуктов и яиц осталось на прежнем уровне: 17,4 кило молочных продуктов и 21 яйцо в месяц. А вот вместо 3,1 килограмма сахара среднестатистический житель региона ежемесячно потребляет 2,8. Также сократилось потребление масла и других жиров (1,3 в 2016-м против 1,5 в 2013-м), овощей (9,5 против 10), фруктов (3,9 кг против 4,7 кг), а также хлебобулочных изделий (8,6 кг против 9).
А вот потребление картофеля, напротив, немного выросло: с 6,2 до 6,4 килограмм на человека в месяц.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 