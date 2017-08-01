Жители Одесской области за три года существенно сократили потребление многих видов пищевых продуктов.

Об этом сообщает региональная служба статистики по результатам исследования домохозяйств региона.

Так, средний житель Одесской области в 2013-м году потреблял 5,1 килограмм мяса и мясопродуктов. В 2016-м году этот показатель сократился до 4,8 кило. Ещё сильнее сократилось потребление рыбы и морепродуктов: с 2 до 1,5 килограмма на человека в месяц.

Потребление молочных продуктов и яиц осталось на прежнем уровне: 17,4 кило молочных продуктов и 21 яйцо в месяц. А вот вместо 3,1 килограмма сахара среднестатистический житель региона ежемесячно потребляет 2,8. Также сократилось потребление масла и других жиров (1,3 в 2016-м против 1,5 в 2013-м), овощей (9,5 против 10), фруктов (3,9 кг против 4,7 кг), а также хлебобулочных изделий (8,6 кг против 9).

А вот потребление картофеля, напротив, немного выросло: с 6,2 до 6,4 килограмм на человека в месяц.