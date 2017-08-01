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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Единство отечественных «ультрас» приказало долго жить?

Категория: Новости


Единство отечественных «ультрас» приказало долго жить?

Похоже, соглашение о мире в среде футбольных ультрас, принятое в 2014 году в связи со «сложившейся в Украине ситуацией» окончательно «кануло в лету». Наглядным примером тому стала массовая драка, происшедшая в стольном граде Киеве между двумя группировками «Ультрас» – столичной и одесской.

Это весьма зрелищное событие, имевшее место быть возле станции метро «Олимпийская» произошло после окончания матча между киевским «Динамо» и «Зиркой» из Кропивницкого.

По словам очевидцев, в потасовке участвовало около полутора сотен человек.

Только прибытие на место действия полиции и Нацгвардии позволило прекратить это побоище, да и то не сразу.

Ведется расследование. Информации о серьезно пострадавших пока нет.



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