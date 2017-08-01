Морская вода на одесских пляжах соответствует нормативам

Причем как по химическим, так и по бактериологическим показателям.

Такая информация предоставлена областным отделением Госпродпотребслужбы после проведения анализов проб морской воды, взятой на всех крупных городских пляжах – «Лузановка», «Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», «Чайка», 13-я и 16-я станции Большого Фонтана.

Так что купание разрешено повсеместно.

Отметим, однако, что такие исследования проводятся максимум один раз в неделю. При этом на обработку взятых проб уходит несколько дней.

Поэтому в тот момент, когда оглашаются результаты проверки реальная ситуация с морской водой в прибрежной зоне может уже измениться.