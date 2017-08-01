«Марш равенства» в Одессе не столько прошел, сколько «отсидел»

Пресловутый «Марш равенства», анонсированный участниками проходящего в Одессе уже неделю фестиваля «Одесса Прайд – 2017» таки состоялся. Правда, число его участников оказалось куда меньше заявленного. Вместо «от двухсот до трехсот» набралось лишь лишь около сотни.

Да и пройти им удалось лишь около двухсот метров – от Воронцовского Дворца до Дюка.

Как оказалось, «тщательно скрываемый» маршрут шествия стал точной копией прошлогоднего, что с успехом просчитали их оппоненты. Прежде всего – из числа «активистов-патриотов», которые наглухо перекрыли им путь к мэрии.

И хотя «маршевики» шли под плотной защитой правоохранителей, находящихся «в полной выкладке» (в том числе с боевыми касками), перекрывших даже выходы на бульвар, пойти дальше Дюка участники марша не решились.

Простояв, а затем отсидев вокруг памятника одесскому любимцу более часа, они были эвакуированы полицией на специально прибывших автобусах. Правда, «патриоты» сделали вялую попытку воспрепятствовать этому, но реально помешать отъезду автобусов не смогли.

Впрочем, очевидно, это и не входило в их планы. Ведь с задачей срыва «радужного марша» они, по их мнению, и так справились.

Отметим, что изначально противники «гей-марша» были настроены весьма агрессивно и от физической расправы его частников спас только двойной кордон полиции в самой настоящей боевой экипировке.