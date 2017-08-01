 
Информация к новости
  • Просмотров: 63
  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Новые открытия возле Воронцовской колоннады

Категория: Новости

Новые открытия возле Воронцовской колоннады

Полным ходом идёт реставрация Воронцовской колоннады и каждый день преподносит новые открытия и сюрпризы.

Под бельведером реставраторы обнаружили подземелье и вход в грот. Так что слухи о романтических подземных прогулках из дворца Нарышкиных-Потоцких (ныне – Художественный музей) в Воронцовский и далее вовсе не вымысел, а реальные истории.

Также внутри под землёй были найдены снаряды времён Первой и Второй мировой войн, а ещё – чьи-то кости. Экспертам предстоит установить кому они принадлежат.

Когда завершиться реставрация памятника архитектуры пока неизвестно. В настоящий момент идёт речь о закрытии территории специальным покрытием, чтобы можно было работать в любую погоду.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 