Новые открытия возле Воронцовской колоннады

Полным ходом идёт реставрация Воронцовской колоннады и каждый день преподносит новые открытия и сюрпризы.

Под бельведером реставраторы обнаружили подземелье и вход в грот. Так что слухи о романтических подземных прогулках из дворца Нарышкиных-Потоцких (ныне – Художественный музей) в Воронцовский и далее вовсе не вымысел, а реальные истории.

Также внутри под землёй были найдены снаряды времён Первой и Второй мировой войн, а ещё – чьи-то кости. Экспертам предстоит установить кому они принадлежат.

Когда завершиться реставрация памятника архитектуры пока неизвестно. В настоящий момент идёт речь о закрытии территории специальным покрытием, чтобы можно было работать в любую погоду.