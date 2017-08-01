Ситуация вокруг Черноморского порта накаляется

Ситуацию по восстановлению в должности экс-директор Черноморского порта Сергей Крыжановский должен разрешить с Министерством инфраструктуры Украины. Однако этого не происходит. Портовики продолжают держать оборону предприятия, опасаясь рейдерского захвата Черноморского порта. Экс-директор порта Сергей Крыжановский, которому НАБУ предъявило подозрение в незаконном обогащении и воровстве, продолжает нарушать законы Украины. Работники порта и представители трёх профсоюзов, членами которых являются более 3,5 тысяч портовиков, говорят, что не допустят возврата горе-руководителя на градообразующее предприятие Черноморска.

"Мы стоим здесь с ночи, потому что знаем о планах бывшего директора. Сергей Крыжановский хочет снова нарушить закон. У нас есть информация, что он собирает титушек для штурма управления порта. Если в его руках окажутся документы и печать ГП "МТП "Черноморск", то порт снова пострадает от его махинаций", - заявляют портовики. По процедуре с судебным решением Сергей Крыжановский обязан обратиться в МИУ. "Он не хочет этого делать, потому что по нашей информации, в МИУ принято окончательное решение относительно проворовавшегося экс-руководителя порта. Министерство не будет менять своего решения о его увольнении и Крыжановский никогда больше не вернётся в Черноморский порт" - говорит лидер профсоюза предприятия Сергей Брызгалов.

Сергей Крыжановский снят с должности директора ГП «МТП «Черноморск» согласно пункту 8 статьи 36 КЗоТ Украины с 4 августа приказом Министерства инфраструктуры Украины.

Причиной расторжения трудового договора стали многомиллионные убытки, нанесенные государственному предприятию за время его пребывания в должности директора, а также снижение грузопотока и многочисленные акции протеста работников порта.