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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

С начала года на территории Одесской области произошло более шести тысяч различных чрезвычайных ситуаций

Категория: Новости


С начала года на территории Одесской области произошло более шести тысяч различных чрезвычайных ситуаций

При этом, как сообщает пресс-служба ГСЧС, почти две трети из них составляют пожары.

В результате оперативных действия сотрудников ГСЧС были спасены 3166 человек. Однако при этом 241 погиб и 235 получили травмы различной степени тяжести.

Отметим, что среди наиболее распространенных причин возгораний – элементарные нарушения правил противопожарной безопасности. В том числе курение в постели и использование неисправных электроприборов. А наибольшую опасность представляют возгорания, возникшие на высотных этажах городских многоэтажек. Ведь у пожарных имеется всего одна передвижная автолестница, способная достать на высоту более десятого этажа.



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