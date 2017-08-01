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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Найдены тела членов экипажа эсминца США, столкнувшегося с торговым судном

Категория: Новости / Происшествия

Найдены тела членов экипажа эсминца США, столкнувшегося с торговым судном

ВМС США обнаружили тела всех десяти пропавших моряков c эсминца John S. McCain, который столкнулся с торговым судном у берегов Сингапура, и установили их личности.

Об этом говорится в заявлении американского флота.

«Водолазы ВМС США и корпуса морской пехоты к данному момент обнаружили останки всех десяти моряков», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВМС, которые ранее сообщили об обнаружении двух из десяти пропавших.

По данным американских СМИ, в момент столкновения матросы, находившиеся в отсеках, которые были затоплены, спали.

Напомним, 17 июня 2017 года произошло похожее столкновение эсминца USS Fitzgerald с филиппинским торговым судном в 103 км от японского города Йокосука, к югу от Токио, в результате чего погибло семь американских моряков.



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