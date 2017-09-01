Дауншифтинг-наше все! (ВИДЕО)

Даунши́фтинг (downshifting, в переводе с английского «переключение на низкую передачу») — социальное явление целенаправленного осознанного спуска по социальной иерархии. Этим прекрасным словом можно определить всю политику действующей власти по отношению к стране и ее народу в целом!

Когда-то у нас все было, и развитая экономика, и как следствие бесплатное образование, здравоохранение и пенсии. Сегодня чиновники нам говорят: всего этого у вас больше не будет, государство, никому ничего не должно. Функции государства в их понимании сводятся до уровня кормушки только для тех, кто находится у его руля. А для выполнения этой незамысловатой задачи не нужно великих свершений, достаточно пустить страну по наклонной, опустив ее до уровня глобальной служанки.

1 сентября в полном объеме вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Президент Украины Петр Порошенко заявил о «безвозвратных» процессах интеграции украинской экономики с рынком Европейского союза. Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что это чрезвычайно важный этап двусторонних отношений. В чем же на самом же деле суть украинской евроинтеграции? А суть проста. Евросоюз создавался как объединение не объединяемого. Экономика стран экономически развитого Севера Европы и слаборазвитого Юга диссонировала на столько, что сразу заговорили о Европе двух скоростей. По сути, государства ЕС были разделены на 1-й и 2-й сорт. «Так как 2-й сорт все больше роптал по поводу своего второсортного положения, а места в 1-м сорте - не резиновые, было принято решение обзавестись 3-м сортом, который изначально объединили в «Восточное партнерство», - отмечает в своем Facebook политический эксперт Дмитрий Джангиров.

Но государство 3-го сорта должно быть укомплектовано соответствующей биомассой, зачем ему развитое образованное население, способное потребовать современных гражданских институтов? И наше правительство неустанно работает над этим.

Так премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не для всех украинцев обязательно высшее образование. «Сейчас диплом не является преимуществом, поскольку в первую очередь необходимо иметь знания и уметь реализовать себя в реальном секторе», — заявил Гройсман в ходе торжеств по случаю Дня знаний в учебно-воспитательном комплексе "Эрудит" (!) в Киеве, сообщают «Українські новини». При этом премьер не уточнил, где украинцы должны получать знания, столь необходимые для реализации в реальном секторе экономики. Злые языки утверждают, что Рева укусил уже весь Кабмин во главе с Гройсманом, но не верьте – они просто выполняют план по дауншифтингу.