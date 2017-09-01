Приморский суд признал памятник Екатерине II незаконным

Приморский суд признал незаконным и отменил решение Одесского горсовета об установке памятника основателям Одессы на Екатерининской площади.

Иск о признании установки памятника незаконной подала Ассоциация казацких обществ «Сич», в которую входит, например, небезызвестный глава «Народного руха» в Одессе Сергей Гуцалюк.

Казаки просили суд признать незаконным решение о переносе памятника «Потёмкинцам — потомки» с Екатерининской площади на Таможенную, аннулировать решение об установке памятника основателям Одессы, вернуть «потёмкинцев» обратно на Екатерининскую площадь, а также оценить действия горсовета вокруг этих двух памятников как направленные против национального достоинства украинцев и несущие угрозу для национальной безопасности.

Суд согласился с аргументами националистов. Ключевым доводом стало то, что Окружной административный суд Киева в 2008 году (т. е. уже после установки памятника) отменил разрешение Минкульта на операцию, выданное ещё в 2007 году.

В итоге суд признал оба решения горсовета (о переносе памятника «потёмкинцам» и об установке памятника Екатерине II) незаконными и аннулировал их. Однако обязывать городские власти Одессы снести памятник суд не стал. Дескать, это не входит в его компетенцию, и городские власти должны сами решать, оставить стоять незаконную конструкцию на месте или же демонтировать её.

Так что окончательно решение вопроса о том, останется ли признанный незаконным памятник на Екатерининской площади или будет снесён, всё–таки будут принимать в мэрии.

Напомним, памятник основателям Одессы, русской императрице Екатерине II и её ближайшим сподвижникам, был установлен на Екатерининской площади в 1900 году. После Октябрьской революции большевики демонтировали памятник. Фигура императрицы была уничтожена, а статуи её соратников отправились в музей. В 1965 году, к 60-летию восстания на броненосце «Потёмкин», на месте монумента открыли памятник участникам восстания.

В 2006 году мэрия Одессы вместе с бизнесменом Русланом Тарпаном представили проект восстановления исторического вида Екатерининской площади. В рамках реконструкции памятник «Потёмкинцам — потомки» переместили на Таможенную площадь. 27 октября 2007 года памятник был торжественно открыт. Монумент сразу стал жертвой нападок представителей различных националистических организаций, которые полагали, что чествование памяти основательницы Одессы наносит ущерб национальной гордости украинцев. Памятник даже пытались снести силой, однако сделать этого не удалось.