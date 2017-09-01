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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Сразу три автомобиля попали в ДТП в Одессе

Категория: Новости


Сразу три автомобиля попали в ДТП в Одессе

Происшествие произошло накануне на улице Академика Воробьева.

Во второй половине дня автомобиль «Mercedes-Benz» столкнулся с «Ford», который отбросило на проезжающий по близости «Renault».

В результате сорока восьми летний водитель «Mercedes» и пятидесяти двух летняя пассажирка «Renault» получили травмы и были госпитализированы.

Проводится расследование.

По предварительной информации виновником столкновения стал именно водитель «Mercedes», который не выдержал дистанцию, в следствие чего и столкнулся с «Ford».



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