Сразу три автомобиля попали в ДТП в Одессе

Происшествие произошло накануне на улице Академика Воробьева.

Во второй половине дня автомобиль «Mercedes-Benz» столкнулся с «Ford», который отбросило на проезжающий по близости «Renault».

В результате сорока восьми летний водитель «Mercedes» и пятидесяти двух летняя пассажирка «Renault» получили травмы и были госпитализированы.

Проводится расследование.

По предварительной информации виновником столкновения стал именно водитель «Mercedes», который не выдержал дистанцию, в следствие чего и столкнулся с «Ford».