Во спасение исторической одесской оранжереи

Имя Маразли настолько тесно связано с Одессой, что имеющиеся два памятника известному меценату и градоначальнику все равно кажутся малостью. Впрочем, памятников Григорию Маразли в городе гораздо больше: все, что сделал он для города у моря, все, что построил и передал в дар — это и есть истинные монументы в его честь. Один из них — знаменитая оранжерея Маразли.

Речь идет об оранжерее, построенной в 1889 году архитектором Павлом Клейном на территории дачи Григория Маразли. Красота неописуемая: внутреннее убранство величественной теплицы было стилизовано под дикий грот, в котором выращивались редкие тропические растения. Постоянная температура поддерживалась паровым отоплением. И все это тем более ценно, что оранжерея — единственное, что осталось от дачи Маразли, занимавшей некогда обширную территорию, протянувшуюся от берега моря до Французского бульвара (сегодня это большая часть санатория имени Чкалова).

И что же? Обошедшаяся когда-то самому одесскому градоначальнику в немалую сумму, оранжерея, которая с гордостью самим Маразли демонстрировалась многочисленным гостям в качестве достойной «диковинки», теперь находится в плачевном состоянии.

За дело взялись общественники, в частности, представители организации «Мой Дом Одесса». И вот уже появилась у старушки-оранжереи собственная страничка на Фейсбуке, ставшая ярким доказательством того, что одесситы и в самом деле неравнодушны. Впрочем, только ли в страничке дело?

Сегодня уже трудно перечислить, сколько раз здесь проводились субботники. Клич о спасении оранжереи Маразли был услышан. Горожане взялись за тяжелую, но такую необходимую работу, которую следовало выполнить, и прежде всего убрать горы (без преувеличения!) мусора. Кто только ни выходил на очередной субботник — и просто неравнодушные одесситы, и целые организации, в том числе даже сотрудники одесской полиции!

Как рассказывает руководитель общественной организации «Мой Дом Одесса» Максим Катаржук, сюда приходят самые разные люди: врачи, учителя, библиотекари, дизайнеры, госслужащие, журналисты.

Кстати, полицейские взяли на себя очень сложный участок работы: очистку от мусора подвала оранжереи. Во время этой работы удалось расчистить и увидеть некоторые особенности «похороненной» под завалами мусора конструкции самой оранжереи.

А работы, тем временем, все еще много. До наступления холодов общественники собираются подготовить оранжерею к консервации.

И остается лишь надеяться, что мы все же не потеряем этот некогда красивейший кусочек истории, столь щедро переданный нам в наследство от истинного мецената Одессы, к памятнику которого каждый год в День города благодарные южнопальмирцы с поклоном возлагают цветы…