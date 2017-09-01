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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В воскресенье автомобилистам на проспект Шевченко лучше не заезжать

Категория: Новости


В воскресенье автомобилистам на проспект Шевченко лучше не заезжать

В воскресенье в Одессе состоятся соревнования по триатлону. Велосипедная часть соревнований пройдет частично по проспекту Шевченко.

В связи с этим движение по проспекту Шевченко между площадью 10-го Апреля до проспекта Гагарина будет перекрыто.

В связи с этим движение троллейбусных и автобусных маршрутов будет временно изменено.

Транспорт будет следовать в сторону центра города по Фонтанской дороге и проспекту Гагарина, и далее по маршруту, а в обратном направлении – по улицам Канатной, Сегедской и Фонтанской дороге до 5-й станции, и далее по маршруту.

Изменение движения будет действовать с 9 до 14 часов.



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