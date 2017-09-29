Жизнь 16-ти летней девушки преступник оценил в… мобильный телефон

Преступление было совершено накануне в Татарбунарском районе Одесской области.

16-ти летняя жительница поселка Тузлы уехала на несколько часов в соседний населенный пункт и не вернулась.

В ходе предпринятых поисков было обнаружено ее тело со следами насильственной смерти.

В результате предпринятых оперативно-следственных действий был задержан 37-летний мужчина, который признался в совершении убийства.

По его словам, целью преступления стал… мобильный телефон жертвы.

По информации ГУНП, начато уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство). Обвиняемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.