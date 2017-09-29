Сергей Кивалов поздравил работников сферы образования с профессиональным праздником!

Традиционно в первое воскресенье октября в нашей стране отмечают День Учителя.

Профессия учителя – является очень почётной и уважаемой во всём мире! В руках учителей без преувеличения будущее нашей страны и от их профессионализма зависит, каким вырастет будущее поколение. Учитель – это призвание, ведь работать в школу идут не ради того, чтобы зарабатывать большие деньги, а, прежде всего, идут по зову сердца, так как искренняя улыбка и горящие глаза ученика для настоящего педагога дороже всех богатств на свете.

Каждый из нас должен быть благодарен учителям за то, что они подарили свои знания нам, нашим детям и внукам, за их безграничное терпение, самоотверженный и, к сожалению, очень малооплачиваемый труд.

Именно поэтому я ещё раз подчеркиваю, что категорически не поддерживаю реформу образования в том виде, в котором её предлагают сегодня. Безусловно, Украина нуждается в проведении реформы образования. Однако такая реформа должна быть комплексной и возможна она только при широком диалоге правительства с учителями, преподавателями, руководителями учебных заведений, учёными и общественностью.

Сегодня в этот замечательный осенний день я искренне поздравляю всех педагогов с профессиональным праздником! Неиссякаемого оптимизма, вдохновения, хороших и благодарных учеников! Пусть Ваша работа всегда приносит Вам радость, а Ваша наука всегда идёт на благо воспитанников!

— написал на своей официальной странице в Facebook академик, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.