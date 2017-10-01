Депутат Одесского городского совета устроил одесситам ярмарку прямо на проезжей части

Одесситы жалуются на перекрытую улицу Гайдара из-за открытой прямо на проезжей части сельскохозяйственной ярмарки в Малиновском районе города.

«Перекрыто. Издали вижу огромный портрет… Подъезжаем ближе, а это ярмарка. С машин. С портретом депутата, организовавшего ея», — написала в Facebook жительница Одессы Елена Орлова.

Одесситы отмечают, что подобные ярмарки появляются на улице Гайдара каждый год.

«Почему на проезжей части это надо делать? …Ровно за углом тихий отрезок Терешковой до Якира, там три машины в час проезжает, торгуйте сколько влезет. В этом году спасибо хоть не всю улицу перекрыли, а одну полосу, но пробки всё равно были», — сетует в Facebook жительница Одессы Елена Орлова.

Организатор ярмарки, чьи портреты и видели горожане — депутат Одесского горсовета Александр Иваницкий.

«Осенью, традиционно, стартовал ярмарочный сезон в Одессе и это уже вторая ярмарка. Должен отметить, что каждый раз её посещают всё больше одесситов. Это удобно не только для горожан, но и для фермеров, которые реализуют свою продукцию напрямую… Одесситы получают качественный продукт по ценам ниже рыночных. Всего мы планируем провести порядка 5-7 ярмарок в Малиновском районе», — сообщил депутат в соцсети.