В сентябре 2017 года потребительские цены в Одесской области выросли на 1,8% по сравнению с августом и на 11,2% с начала года.

Об этом сообщает региональная служба статистики.

Сильнее всего (на 18,5%) выросли цены на алкогольные напитки и табачные изделия. Продукты питания выросли в цене на 14,5%: больше всего подорожали фрукты, овощи, мясо и хлеб, немного подешевели сыр и яйца.

Кроме того, на 4,2% подорожали одежда и обувь, на 6,9% — услуги транспорта и на 11,2% — связи.