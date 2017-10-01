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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В сентябре 2017 года потребительские цены в Одесской области выросли

Категория: Новости

В сентябре 2017 года потребительские цены в Одесской области выросли

В сентябре 2017 года потребительские цены в Одесской области выросли на 1,8% по сравнению с августом и на 11,2% с начала года.

Об этом сообщает региональная служба статистики.
Сильнее всего (на 18,5%) выросли цены на алкогольные напитки и табачные изделия. Продукты питания выросли в цене на 14,5%: больше всего подорожали фрукты, овощи, мясо и хлеб, немного подешевели сыр и яйца. 
Кроме того, на 4,2% подорожали одежда и обувь, на 6,9% — услуги транспорта и на 11,2% — связи.


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