Центр Одессы без отопления не останется. По крайней мере, в нынешнем сезоне

Хозяйственный суд Одесской области принял решение , обязывающее продлить технологический цикл обанкротившейся одесской ТЭЦ.

Таким образом. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство одесского горсовета.

Ведь ТЭЦ обсуживает более 300 тысяч потребителей, из которых более тысячи составляют бюджетные учреждения, включая школы, детские сады и медицинские учреждения.

Напомним, что ТЭЦ еще в прошлом году была признана банкротом и начат процесс ее ликвидации.

Поэтому без соответствующего судебного решения ТЗЦ не могла заключить договор о поставке газа для производства тепловой энергии.

Отметим, что уже более десяти лет городские власти пытались договориться с Правительством о передаче ТЭЦ в коммунальную собственность для привлечения инвесторов, однако решить вопрос так и не удалось.