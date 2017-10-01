Пограничники обнаружили автомобиль немецкой регистрации, который находился в международном розыске

На днях пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили автомобиль «Ауди А5», 2015 года выпуска, немецкой регистрации, который находился в международном розыске.

50-летний житель Киевской области направлялся в Республику Молдова, но в пункте пропуска «Кучурган» пограничники прервали его путешествие, сообщив что автомобиль мужчины находится в международном розыске по линии Интерпола. Оказалось, что этот автомобиль в 2016 году похитили в Германии.

В результате мужчина вынужден был продолжить свое путешествие пешком, поскольку его автомобиль пограничники передали представителям Национальной полиции и по данному факту сообщили в Укрбюро Интерпола.

Отметим, что Белгород - Днестровский пограничный отряд в этом году обнаружил уже 34-ое транспортное средство, находившееся в международном розыске.