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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Пограничники обнаружили автомобиль немецкой регистрации, который находился в международном розыске

Категория: Новости

На днях пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили автомобиль «Ауди А5»,  2015 года выпуска, немецкой регистрации, который находился в международном розыске.

50-летний житель Киевской области направлялся в Республику Молдова, но в пункте пропуска «Кучурган» пограничники прервали его путешествие, сообщив что автомобиль мужчины находится в международном розыске по линии Интерпола. Оказалось, что этот автомобиль в 2016 году похитили в Германии.

В результате мужчина вынужден был продолжить свое путешествие пешком, поскольку его автомобиль пограничники передали представителям Национальной полиции и по данному факту сообщили в Укрбюро Интерпола.

Отметим, что  Белгород - Днестровский пограничный отряд в этом году  обнаружил уже 34-ое транспортное средство, находившееся в международном розыске.



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