Водителя, насмерть задавившего трёх пенсионерок, взяли под стражу

Мужчину, насмерть задавившего сразу трёх пенсионерок в селе Виноградовка Болградского района Одесской области, взяли под стражу.

Об этом информагентству УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По полученной информации, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Напоминаем, 12 октября в селе Виноградовка Болградского района Одесской области нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ-2106 наехал на скамейку у дома, на которой сидели три пожилые женщины. Двое пострадавших от полученных травм погибли на месте, третья — в больнице.