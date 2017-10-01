Депутат израильского Кнессета просит отменить решение об установке памятника Петлюре в центре старого еврейского квартала в Виннице

В понедельник, 16 октября, депутат Кнессета Ксения Светлова ("Сионистский лагерь") обратилась к послу Украины в Израиле Геннадию Надоленко и к мэру Винницы Сергею Моргунову с требованием отменить решение об установке памятника Симону Петлюре в центре еврейского квартала города Винница, передает iland.tv.

«Симон Петлюра несет ответственность за многие погромы в Украине, в которых погибли десятки тысяч евреев. Недолгое время правления Петлюры — одна из мрачных и печальных страниц в жизни еврейской общины Украины. Поэтому прошу предпринять необходимые усилия для отмены решения об установке памятника Петлюре в центре старого еврейского квартала в городе Винница», — говорится в письме Ксении Светловой.

Напомним, что в Виннице 14 октября открыли первый в Украине памятник атаману войска Украинской народной республики (УНР) Симону Петлюре.

Памятник был установлен на ул. Симона Петлюры, а открытие скульптуры приурочили к 100-летней годовщине украинской революции. Памятник расположен возле здания областного радио, где 100 лет назад располагалось министерство почты и телеграфа УНР.

Отмечается, что памятник изготовлен из бронзы. Симон Петлюра сидит на скамейке, держа в руках карту Украины. На ней выделяются две главные отметки - Винница как временная столица УНР и Киев - столица Советской Украины.