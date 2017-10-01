Новый нобелевский лауреат по литературе – английский писатель японского происхождения

Нобелевская премия по литературе вручается ежегодно с 1901 года. Исключением стали лишь семь лет в первой половине XX века (в том числе годы, когда велись мировые войны). 109 премий были присуждены 113 лауреатам – в четырёх случаях награды получали сразу два человека.

Согласно воле Альфреда Нобеля, премию получает автор «наиболее значительного литературного произведения идеалистической направленности». Правда, что подразумевал основатель премии под словом «идеалистическая», до сих пор является предметом споров.

Премия по литературе – одна из пяти наград, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Сумма каждой премии в нынешнем году составляет девять миллионов шведских крон (миллион долларов США).

Церемония награждения проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий.

Большинство нобелевских лауреатов по литературе – 28 человек – писали свои произведения на английском языке, 14 – на французском, 13 – на немецком, 11 – на испанском. И лишь шесть авторов – на русском языке.

Женщины получали Нобелевскую премию по литературе 14 раз. Первой обладательницей награды стала уроженка Швеции Сельма Лагерлёф, автор «Чудесного путешествия Нильса с дикими гусями». В 2015 году – награду присудили белорусской писательнице Светлане Алексиевич.

Интересна и возрастная статистика: средний возраст получения премии по литературе – 65 лет, причём большинство лауреатов родились в июне. Самый молодой лауреат в истории награды – Редьярд Киплинг. На момент присуждения премии ему был 41 год.

Кадзуо Исигуро и его произведения «огромной эмоциональной силы»

5 октября было объявлено имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2017 год. Им стал 62-летний британский писатель и сценарист японского происхождения Кадзуо Исигуро, автор книг «Остаток дня», «Не отпускай меня» и «Художник зыбкого мира». По словам представителя Нобелевского комитета, в своих работах «огромной эмоциональной силы» писатель обнажил «бездну, прикрытую нашим иллюзорным чувством связи с миром».

Об этом объявила Сара Даниус, постоянный секретарь Шведской академии, отвечающей за присуждение награды.

Родился Кадзуо 8 ноября 1954 года в японском городе Нагасаки. Его семья переехала в Великобританию, когда будущему писателю было пять лет; в родной стране он вновь побывал уже взрослым.

Папа писателя начал исследования в Национальном институте океанографии.

Кадзуо учился в специальной гимназии для мальчиков. После школы Исигура взял академический отпуск и год путешествовал по США и Канаде. В 1978 году окончил Кентский университет и получил степень бакалавра философии.

Через два года окончил университет Восточной Англии, где защитил степень магистра искусств. Также прошел литературный курс преподавателя Малькольма Брэдбери.

Еще в юности Кадзуо мечтал о карьере музыканта. Он писал песни, играл в клубах и посылал свои записи продюсерам, но безуспешно. Некоторое время занимался социальной работой в Лондоне, но позже решил изменить свою жизнь и начал писать.

Литературная карьера нобелевского лауреата

Литературная карьера Исигуро началась в 1981 году. За 36 лет он написал порядка десяти прозаических произведений, которые перевели более чем на 30 языков мира. Первые книги Исигуро были посвящены Нагасаки и жизни в нем через несколько лет после Второй мировой войны. Темы, к которым обращается писатель, – это размышления о памяти, времени и самообмане.

В следующем году Кадзуо издает свой первый роман "Там, где в дымке холмы". Книга повествует об Эцуко – вдове из Японии, которая живет в Англии. После самоубийства дочери ее преследуют страшные воспоминания о трагедии Нагасаки.

Критики сразу заметили Исигуро и выдвинули его на грант как одного из "Лучших молодых британских писателей".

За написание своего третьего романа "Остаток дня" в 1989 году Исигуро получил Букеровскую премию. Книга рассказывает о пожилом английском дворецком. Английский слуга (в нашем случае – дворецкий), строго говоря, не чин и не профессия. Это призвание, миссия, несносимый (но почетный!) крест, который взваливает на себя главный герой Стивенс и несет с достоинством по жизни. Правда, под занавес этой самой жизни что-то заставляет повернуться назад, в прошлое, и обнаруживается, что мир устроен сложнее, нежели подведомственное хозяйство дворецкого. Что достоинство может сохраняться непонятно ради чего, а культ джентльмена – использоваться хитрыми прагматиками не в лучших целях. Книга Исигуро, став событием литературной жизни, была удостоена Букеровской премии 1989 года и выдвинула писателя в число ведущих английских прозаиков. Члены Букеровского комитета проголосовали за роман единогласно, а такое случается нечасто.

Критики отмечали, что японец написал "один из наиболее английских романов XX века". Его сравнивали с Джозефом Конрадом и Владимиром Набоковым, которым тоже удалось создать классические произведения на не родном для них языке.

Впоследствии роман "Остаток дня" экранизировали. Главные роли в фильме сыграли Энтони Хопкинс и Эмма Томпсон. Картина получила положительные отзывы от кинокритиков и стала популярной в США. В Украине в широком прокате фильм не выходил.

В 1995 году вышла следующая книга Кадзуо – "Безутешные". События в романе происходят в неназванной европейской стране и в наше время, тогда как все предыдущие работы Исигуро были наполнены фрагментами из прошлого.

Следующий роман Исигуро "Не отпускай меня" вышел в 2005 году и пока является самым успешным в карьере автора.

«Не отпускай меня» – пронзительная книга, которая по праву входит в список 100 лучших английских романов всех времен по версии журнала «Time». Это роман-притча. Это история любви, дружбы и памяти. Это предельное овеществление. Не отпускай меня..... Что может скрываться за этим названием на первый взгляд? Скорей, история о любви. Скорей , трагическая. Возможно, в какой-то мере это действительно так. Любовная тема проходит через все повествование.

Однако, эта история раскрывает не только нежные чувства влюбленности....

Это история о взаимоотношениях детей, затем подростков. О дружбе, о неизбежности данного.

Это история – антиутопия.... как могло бы быть, если бы....

Книга повествует о воспоминаниях Кэти, женщины тридцати одного года, о её детстве в необычной школе-интернате и последующей взрослой жизни. Действие происходит в антиутопической Великобритании конца XX века, в которой люди клонируются для создания живых доноров органов для пересадки. Кэти и её друзья по интернату созданы как такие доноры. Кэти вспоминает свое детство в привилегированной школе Хейлшем, полное странных недомолвок, половинчатых откровений и подспудной угрозы.

В 2010 году вышла экранизация романа режиссера Марка Романека с Кэри Маллиган, Эндрю Гарфилдом и Кирой Найтли в главных ролях.

В 2016 книга "Не отпускай меня" вышла в Украине в издательстве "Видавництво Старого Лева". Перевела книгу София Андрухович. Это единственный перевод книг Исигуро на украинский.

Кадзуо Исигуро – сценарист

Кадзуо Исигуро – автор сценариев фильмов для британского телевидения и двух художественных фильмов "Самая грустная музыка в мире" и "Белая графиня". События фильма развиваются в середине 30-х годов прошлого столетия в Шанхае. Американский дипломат Тодд Джексон ( Рэйф Файнс) ослеп после трагического случая и буквально недавно потерял свою семью. Он знакомится с графиней Софьей Белинской( Наташа Ричардсон), эмигранткой из России, которая после смерти своего мужа работает танцовщицей, чтобы хоть как-то помочь обеспечить семью умершего.

Тодд Джексон выигрывает на скачках огромные деньги и решает открыть ночной клуб для богачей и аристократов, предложив стать его хозяйкой своей знакомой Софии.

Клуб он называет «Белая графиня» в честь российской графини, в которую он безоглядно влюбляется. Разгорается Японо-китайская война, на фоне которой развивается страстный любовный роман главных героев.

Все произведения Кадзуо Исигуро объединяет тонкий психологизм. Герои его романов, чтобы понять и принять себя, пытаются осмыслить прошлое – своё, своей семьи или своего народа. Примечательно, что Исигуро не ставит целью дать читателю исчерпывающее объяснение мотивов героев – «додумывать» их приходится самостоятельно.

Сам автор говорил, что хочет писать международные романы.

«Что значит международный роман? Я верю, что он такой довольно простой, в котором отображено видение жизни, важное для людей различного происхождения по всему миру», – отмечал Исигуро.

Кадзуо Исигуро – член Королевского общества литературы. Сейчас Кадзуо Исигуро живет в Лондоне с женой Лорной Макдугал и дочкой Наоми. Последний роман автора "Похороненный гигант" вышел в мае 2015 года.