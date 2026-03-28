Украинцы считают взяточничество и коррупцию во власти наиболее актуальными проблемами в стране, кроме войны.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное 12-18 марта Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Эту проблему для Украины считают самой актуальной 49,3% опрошенных украинцев (для себя - 32,2%).

На втором месте идет "увеличение цен на продукты питания" - 33,4% (для себя - 44,2%).

Третье - высокие тарифы за коммунальные услуги (28,8%, для себя - 36,4%), четвертое - низкий уровень пенсий и социальных выплат (28,1%, для себя - 26,7%), пятое - низкий уровень оплаты труда (26,0%, для себя - 33,1%).





