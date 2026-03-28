 
Информация к новости
0
Учора, 18:00

Служба 112 розпочала роботу в Одесі

Категория: Новини / Події

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Новый коммуникационный центр Службы 112, обслуживающий южный макрорегион Украины, заработал в Одессе. Теперь жители и гости региона могут оперативно сообщать о чрезвычайных ситуациях всего одним звонком.

Служба 112 уже функционирует в Киеве, Львове и Днепре. На сегодняшний день центр в Одессе стал четвертым в стране. Операторы оперативно соединяют звонящих с экстренными службами, обеспечивая быструю и эффективную помощь при пожарах, авариях, перебоях с электроэнергией и других чрезвычайных ситуациях.

Номер 112 работает даже при отсутствии мобильной связи — достаточно подключиться к Wi-Fi и установить приложение 112 Ukraine, доступное по ссылке.

 

Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 