Великобритания опять удивляет! Сара Маллалли - первая женщина на престоле архиепископа Кентерберийского

Более трех десятилетий она проработала в государственной Национальной службе здравоохранения Великобритании, став в 1999 году главной медсестрой Англии.

Бывшая медсестра вошла в историю: в среду Сара Маллалли была возведена на престол архиепископа Кентерберийского как первая женщина, возглавившая многовековую Церковь Англии и духовно руководящая 85‑миллионным англиканским сообществом по всему миру. Назначение она получила ещё в прошлом году, а сегодня публично вступила в должность.

63‑летняя Маллалли была официально интронизирована в ходе торжественной церемонии в Кентерберийском соборе на юго‑востоке Англии. На богослужении присутствовали около 2 тысяч человек, среди них — наследник британского престола принц Уильям с супругой Кэтрин.

Церемония, хранящая традиции

По древнему обычаю, церемония началась с того, что Маллалли трижды постучала посохом в западные двери собора, испрашивая разрешения войти. Одетую в тёмные жёлто‑золотые облачения, её приветствовали местные школьники, которые спросили, зачем она пришла.

"Я послана как архиепископ, чтобы служить вам, провозглашать любовь Христа и вместе с вами поклоняться и любить Его сердцем и душой, разумом и силой", — ответила она.

Кульминацией церемонии стало возведение Маллалли на два трона — символ двойной ответственности её служения: как епископа епархии Кентербери и как духовного лидера англиканского мира.

Смена эпохи после трудного наследия

Предшественник Маллалли, Джастин Уэлби, объявил об отставке в ноябре 2024 года после критики в связи с неудачами в урегулировании дела о сексуальных злоупотреблениях. Расследование установило, что в 1970‑е годы Церковь скрывала случаи серийного насилия, а Уэлби не сообщил властям о новых сведениях, ставших ему известными в 2013 году.

Маллалли подчеркнула, что одной из её первоочередных задач станет обеспечение безопасности в церковной среде:

"Я сделаю всё возможное, чтобы Церковь стала более безопасной и внимательной к жертвам", — сказала Сара в интервью BBC. По её словам, Церковь стремится "стать более информированной о травмах, прислушиваясь к тем, кто пострадал".

Сара Маллалли во время церемонии возведения ее в сан архиепископа Кентерберийского в Кентербери, 25 марта 2026 года AP Photo

От медсестры до архиепископа

До церковного служения Маллалли более 30 лет проработала в Национальной службе здравоохранения Великобритании. В 1999 году она стала главным специалистом по работе с медсёстрами в Англии — одной из самых высоких должностей в системе NHS.

В сан священника она была рукоположена в 2002 году. В 2018‑м стала первой женщиной-епископом Лондона, всего через 4 года после того, как Церковь Англии разрешила женщинам занимать епископские должности после десятилетий внутренних споров.

В англиканском мире женщины‑епископы появились раньше: первая была назначена в США в 1989 году. Однако часть провинций по‑прежнему выступает против женского епископата. Так, архиепископ Англиканской церкви Руанды Лоран Мбанда заявлял, что "большинство англиканского сообщества считает, что Библия требует епископата, состоящего только из мужчин".

Сегодня более 40 из 108 епископов Церкви Англии — женщины. Схожая доля и среди приходского духовенства: с начала 1990‑х годов женщинам впервые было разрешено служить священниками.

Историческая роль

Сара Маллалли станет 106‑м архиепископом Кентерберийским — преемником линии, ведущей начало от святого Августина, прибывшего в Британию в конце VI века. Британский монарх является верховным правителем Церкви Англии, а архиепископ Кентерберийский — её духовным лидером и символом единства англикан по всему миру.

Маллалли замужем, у неё двое детей. Её избрание стало не только важной вехой для Церкви Англии, но и знаковым событием для всего христианского мира, где вопросы роли женщин в духовной иерархии остаются предметом оживлённых дискуссий.





