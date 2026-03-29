Во время массированных обстрелов взрывы фиксируют не только на поверхности — их регистрируют и сейсмологические станции как микроземлетрясения. Это поднимает вопрос о возможном влиянии войны на геологические процессы. Фокус выяснил, могут ли российские удары привести к постоянным землетрясениям и изменениям в земной коре и, главное, какие регионы Украины находятся в зоне повышенного риска.

Война оставляет следы не только на поверхности — ее эхо фиксируют даже глубоко под землей. Во время массированных обстрелов сейсмологи по всему миру регистрируют взрывы как микроземлетрясения: мощные удары создают волны, которые распространяются сквозь земную кору на десятки километров. Подобные эффекты наблюдали еще во время Второй мировой войны, а также во время подземных ядерных испытаний, когда искусственные взрывы буквально "имитировали" природные толчки.

На этом фоне возникает логичный вопрос: если взрывы уже сейчас заставляют землю "двигаться", способны ли они со временем изменить ее структуру — и даже повлиять на сейсмическую активность? Фокус разбирался, что об этом говорят экологи и есть ли основания говорить о новых рисках для Украины.

Глубинный фронт: способны ли ракетные удары изменить геологию Украины

Современная война выходит за пределы скрытого горизонта, достигая глубоких слоев литосферы. Каждая детонация тяжелой ракеты создает мощную энергетическую волну, которую фиксируют чувствительные приборы сейсмологов и вопрос о том, могут ли эти удары привести к расколу суши, становится предметом серьезных научных дискуссий.

Как объясняет Юлия Мархель, лидер всеукраинского молодежного движения "Let's Do It Ukraine", нынешнее состояние окружающей среды формируется под влиянием сразу нескольких разрушительных факторов, среди которых важную роль играют именно сейсмические вибрации.

"Постоянная активность средств поражения способна изменить хрупкое равновесие земной коры и спровоцировать дополнительные вызовы для экосистемы. Изучение влияния войны на недра — это уже не теоретический вопрос, а практическая задача для ученых и общества", — говорит Фокусу эксперт.

Наведенная сейсмичность: когда взрыв становится триггером

Специалисты говорят о явлении наведенной сейсмичности — когда внешнее воздействие, в частности взрыв, может запускать геологические процессы.

При попадании тяжелых ракет, таких как Х-101, "Кинжал" или "Циркон", возникают колебания, подобные слабым землетрясениям. Эти процессы могут иметь несколько направлений воздействия:

активация разломов — взрывная волна может стать триггером для уже напряженных участков коры;

— взрывная волна может стать триггером для уже напряженных участков коры; деформация пород — длительные вибрации ослабляют структуру почвы и вызывают проседание;

— длительные вибрации ослабляют структуру почвы и вызывают проседание; акустический эффект — звуковые волны от массированных ударов изменяют плотность верхних слоев земли.

Речь идет прежде всего о локальных изменениях, однако их накопление со временем может создавать новые риски.

Есть ли угроза трещин и оползней на юге Украины?

Особое внимание экологи обращают на южные регионы Украины — Одесскую и Николаевскую области, которые находятся вблизи сейсмически активной зоны Вранча (высокоактивная сейсмическая зона на стыке Южных и Восточных Карпат в Румынии).

В этих районах даже естественные подземные толчки не являются редкостью. Теоретически массированные удары могут выступать дополнительным фактором, который влияет на стабильность почв.

Среди потенциальных последствий:

появление трещин в почве;

разрежение песчаных пород;

локальные оползни, особенно в прибрежных зонах.

По словам эколога Владиславы Бандуры особенно уязвимы зоны с высоким уровнем подземных вод, где вибрация провоцирует разрежение песков. Это может привести к внезапному смещению целых массивов земли в прибрежной полосе.

Последствия для инфраструктуры и экологии

Постоянные вибрации могут иметь отложенный эффект и влиять на состояние инфраструктуры и природных систем.

Среди основных рисков:

повреждение фундаментов — микротрещины накапливаются и могут проявиться со временем;

— микротрещины накапливаются и могут проявиться со временем; изменение водных потоков — возможно нарушение работы подземных водных систем;

— возможно нарушение работы подземных водных систем; потеря плодородия почв — смещение пластов земли нарушает структуру черноземов.

Эксперты подчеркивают: боевые действия оставляют глубокие шрамы на теле планеты и изучение этих процессов поможет подготовиться к вызовам восстановления и обеспечить безопасность жителей территорий, подверженных сейсмической активности.

Землетрясения, которые уже ощущала Украина

Несмотря на то, что Украина не относится к сейсмически активным регионам мира, подземные толчки не являются редкостью. Чаще всего их источником становится зона Вранча — одна из самых мощных в Европе. Именно оттуда волны могут распространяться на сотни километров и доходить до украинских городов.

Один из самых ярких примеров — землетрясение 1977 года в Румынии. Тогда подземные толчки ощущали по всей Украине, в том числе и в Киеве: в домах качались люстры, а жители многоэтажек массово выходили на улицы. Подобные явления фиксировали и позже — особенно в южных регионах, где почвы более чувствительны к колебаниям.

Сейсмические волны могут возникать не только по естественным причинам. После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году приборы также зафиксировали колебания, вызванные взрывом. Это стало одним из примеров того, как техногенные события способны влиять на земную кору.

Отдельные слабые землетрясения случаются и в Карпатском регионе, однако они редко имеют разрушительный характер. В то же время юг Украины остается наиболее чувствительным к подземным толчкам — именно там их фиксируют чаще всего.

Все это свидетельствует: даже без учета войны земная кора в Украине не является полностью стабильной. А в условиях постоянных взрывов и дополнительной нагрузки на почвы интерес к этим процессам только возрастает — как среди ученых, так и среди тех, кто уже сегодня планирует будущее восстановление страны.

Напомним, вечером 6 февраля в Украине произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в Полтавской области.