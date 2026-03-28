Первую из трех инвестиций, запланированных в этом году Американско-украинским инвестиционным фондом восстановления, получит украинская компания Sine Engineering - разработчик технологий двойного назначения.

Об этом пишет Kyiv Independent.

Как сообщили изданию два человека, знакомых с соглашением, соглашение официально объявят Украина и Корпорация развития США (DFC), которые совместно создали специальный фонд.

Представители DFC в Киеве обсуждают финансирование, размер инвестиции пока неизвестен.

Sine Engineering - это стартап из Львова, основанный в 2022 году техническим предпринимателем Андреем Чуликом, который сейчас является генеральным директором компании, пишет издание. Другими владельцами являются Богдан Тымкив и Остап Ференсович.

Согласно украинскому реестру компаний YouControl, украинская компания Sine Engineering принадлежит Sine Strategic Group, Inc., которая зарегистрирована в Соединенных Штатах Америки. Трое владельцев записаны в украинском реестре как конечные бенефициары.

С момента своего основания Sine выросла из небольшой группы из пяти волонтеров до команды из 200 человек, которая недавно получила награду NATO Innovation Range.

"Компания получила известность благодаря своему программному обеспечению для навигации без использования спутников, что позволяет беспилотникам летать без зависимости от GPS", - говорится в публикации.

Недавно компания разработала технологию, которая позволяет массовое управление дронами: один пилот управлять одновременно несколькими дронами, рассказал Чулик в интервью DOU.

Sine обслуживает более ста производителей дронов - как из Украины, так и из-за рубежа - защищая их продукты от глушения и помех в зонах, где нет GPS на передовой.

Поскольку это технология двойного назначения, ее нельзя продавать на зарубежный рынок из-за экспортных ограничений.

Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления делает свой первый шаг, поддерживая сектор оборонных технологий Украины на фоне обострения глобальных конфликтов, говорится в публикации. В фонд поступило более 130 проектов, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что за два месяца работы Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления отобрал 22 проекта для дальнейшей проработки, восемь из них уже имеют высокий уровень подготовки и формируют портфель ориентировочной стоимостью $1,2 млрд.

Ранее сообщалось, что Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления за первый месяц приема заявок получил более 60 проектных предложений. Из них - 37 от украинских компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Соединенные Штаты Америки создадут несколько фондов, таких, как фонд восстановления Украины, фонд развития Украины и фонд роста и возможностей Украины.

Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления объявил прием проектов, цель на этот год - подписать первые три инвестиционных соглашения.

