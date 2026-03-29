Израильские власти начали подготовку к доставке Благодатного огня, несмотря на угрозы безопасности в Иерусалиме.

27 марта 2026 года израильские власти начали подготовку к доставке Благодатного огня в Поместные Церкви в преддверии Пасхи, несмотря на сохраняющиеся угрозы безопасности в регионе, сообщает портал Orthodox Times.

Подготовка к транспортировке святыни ведется при участии государственных структур Израиля, которые предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасного проведения этой традиции.

Как отметил посол Израиля в Румынии Лиор Бен Дор, процесс подготовки продолжается, несмотря на существующие риски, в том числе связанные с попытками атак на святыни в Иерусалиме. По его словам, израильская сторона делает все возможное для сохранения условий, позволяющих верующим приобщиться к празднику.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что доставка Благодатного огня является важной частью пасхальных торжеств и символом духовного единства православных верующих.

Инициатива реализуется при участии Поместных Церквей, в частности, Румынского Патриархата, и направлена на сохранение традиции, несмотря на внешние вызовы.

Ранее СПЖ писал, что обломок иранской ракеты упал рядом с храмом Гроба Господня.





