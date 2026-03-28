"Несподіваний поворот": в Одесі публіка заспівала популярну пісню Ірини Білик російською мовою

Під час концерту Ірини Білик в Одесі частина глядачів підспівувала її відомий хіт російською мовою, попри те, що артистка виконувала його українською.

Зокрема, цей випадок зафіксували на відео, яке опублікувала користувачка lk_larisa на своїй сторінці у TikTok. Так, 24 березня під час виступу в Одеському національному академічному театрі опери та балету співачка виконувала пісню "О любви" в україномовній версії. Однак у залі багато глядачів почали співати її російською — так, як вона звучала в оригіналі та запам’яталася слухачам протягом багатьох років.

"Несподіваний поворот на концерті Ірини Білик", — підписала опубліковане відео користувачка TikTok під ніком lk_larisa.

У коментарях під відео розгорнулася жвава дискусія. Багато хто писав, що вперше почув і полюбив цю композицію саме в російськомовному варіанті, тому автоматично підспівує знайомий текст. Інші зазначали, що перекладені версії ще не настільки популярні, щоб їх добре знали напам’ять. Водночас частина коментаторів висловлювала думку, що культові пісні не варто змінювати, адже вони пов’язані з особистими спогадами та емоціями.

Ба більше, деякі користувачі згадували, що подібна ситуація траплялася і на концертах співачки в інших містах України.

Загалом, у під відео писали наступне:

"Пісня всім полюбилася в оригіналі, вибачте"

"Навіщо було перекладати — у свій час вона була прекрасною саме такою, з тими емоціями та Ірою"

"Моя любов до цієї пісні з’явилася багато років тому саме російською, тому й підспівую оригінал"

"Зрозуміло, що ніхто не знає нових перекладів — люди люблять пісні за їхню оригінальність і асоціації з певним періодом життя"

"Тільки оригінал"

"Оригінал є оригіналом"

Сама ж Ірина Білик публічно не коментувала цей інцидент на своїх сторінках у соціальних мережах. Водночас артистка опублікувала відео в Instagram, де зазначила, що "післясмак концерту в Одесі — це вогонь".