Защита Карины Кольб, клиентки monobank, чье фото ранее обнародовал Олег Гороховский в соцсетях из-за якобы российского флага на заднем фоне, заявляет, что не располагает информацией о государственной экспертизе, которая подтвердила, что на кадрах изображен именно флаг РФ.

Об этом изданию hromadske рассказала адвокат Карины Анастасия Бурковская

По ее словам, представители банка до сих пор не связывались с адвокатами, а документы, которые запрашивала защита, им не предоставили.

Речь идет, в частности, о полной записи видеоверификации, а также материалы экспертизы, которая, по утверждениям банка, подтвердила наличие российского флага в кадре.

Бурковская подчеркнула, что без доступа к этим материалам говорить о самом факте существования экспертизы или ее содержании преждевременно.

Накануне адвокат Денис Шкаровский, представляющий интересы "Универсал Банка" - банка-эмитента monobank, сообщил, что после инцидента с Кариной Кольб monobank заказал проведение государственной экспертизы. Ее выводы свидетельствуют, что фрагмент флага на видео соответствует визуальным характеристикам флага Российской Федерации и не является флагом Словении. Эти данные были переданы, в частности, в СБУ.

По словам Бурковской, для любой оценки нужно понимать, какие именно вопросы задавали эксперту и что именно он анализировал - полное видео или только отдельный отрывок.

Отдельно адвокат поставила под сомнение саму законность повторного распространения такой информации. Она отметила, что речь идет о конфиденциальных данных клиентки и банковской тайне, а согласия на их разглашение Карина не давала.

По словам защиты, сама Кольб также была удивлена новыми заявлениями, поскольку, как она утверждает, на видео не может быть российского флага.

Гороховский на упреки о нарушении банковской тайны ответил, что "у сторонников русского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных". А информацию о том, что флаг, на фоне которого фотографировалась клиентка, не российский, он опроверг.

Сообщалось, что Национальный банк запросил объяснения у Гороховского по распространению им фото клиентки банка, которую обвинил в пророссийских взглядах.

Соучредитель monobank Олег Гороховский, комментируя скандал с публикацией, в которой он распространил фото клиентки банка, заверил клиентов, что "с их персональными данными все в порядке и никогда не будет иначе".

После обнародования Олегом Гороховским фото 19-летней Карины Кольб, сделанного во время видеоверификации в monobank, к нему и АО "Универсал Банк" направили досудебные требования по урегулированию спора о защите прав девушки.

Верховная Рада вызвала главу Национального банка Андрея Пышного на заседание для доклада о ситуации вокруг monobank и обнародования персональных данных, в частности фото, клиентки банка во время верификации.

Национальный банк имеет полгода на то, чтобы определиться, нарушил ли банковскую тайну соучредитель monobank Олег Гороховский, который обнародовал фото клиентки банка во время верификации.

Недавно OBOZ.UA процитировало адвоката Дениса Шкаровского, который, как отмечается, представляет интересы "Универсал Банка" - банка-эмитента monobank.

По его словам, для независимой оценки материалов видеоверификации привлекли государственное экспертное учреждение. Экспертиза пришла к выводу, что фрагмент флага соответствует визуальным признакам флага РФ, а не Словении. Также, по словам адвоката, банк сообщил об этом СБУ.

