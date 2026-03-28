Верховная Рада вызвала главу Национального банка Андрея Пышного на заседание для доклада о ситуации вокруг monobank и обнародования персональных данных, в частности фото, клиентки банка во время верификации.

Об этом стало известно во время заседания парламента.

Инициативу о вызове главы НБУ поддержали 153 народных депутатов. Рада ожидает Пышного в сессионном зале в 12:00 26 марта.

Прецедентом стало то, что 9 марта соучредитель monobank Олег Гороховский опубликовал фото клиентки, сделанное во время ее видеоидентификации, и обвинил ее в пророссийской позиции.

Все из-за флага, который висел за ее спиной и, по мнению Гороховского и работников банка, является флагом России. В своей заметке Гороховский саркастически отметил, что клиентке отказали в обслуживании "из-за немытой головы".

Впоследствии на публикацию ответила сама клиентка, Карина Кольб. Она пояснила, что находится за границей, а флаг, на фоне которого она стояла, - является флагом Словении (он отличается от российского лишь наличием герба в левой части знамени).

Эта ситуация вызвала оживленную дискуссию в социальных сетях. В частности, относительно того, имел ли право Гороховский публиковать личные данные клиентки monobank.

Гороховский на упреки о нарушении банковской тайны ответил, что "у сторонников русского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных". А информацию о том, что флаг, на фоне которого фотографировалась клиентка, не российский, он опроверг.

Сообщалось, что Национальный банк запросил объяснения у Гороховского по распространению им фото клиентки банка, которую обвинил в пророссийских взглядах.

Соучредитель monobank Олег Гороховский, комментируя скандал с публикацией, в которой он распространил фото клиентки банка, заверил клиентов, что "с их персональными данными все в порядке и никогда не будет иначе".

После обнародования Олегом Гороховским фото 19-летней Карины Кольб, сделанного во время видеоверификации в monobank, к нему и АО "Универсал Банк" направили досудебные требования по урегулированию спора о защите прав девушки.





