Дом Руссова: очередной пожар, танцы и охрана

Было бы смешно, если б не так грустно: горе-дом Руссова не так давно снова горел. И если бы только сам факт очередного пожара в несчастном этом историческом достоянии, на которое без боли смотреть невозможно (он теперь оголенный, без драпировки), то и сообщать было бы нечего. Ан нет, есть что!

Итак, снова пожар — не ахти какой по масштабам (хотя горели подвал, первый и второй этаж), но трудно даже подсчитать, какой по счету. И снова вопрос о доме был вынесен на аппаратное совещание в мэрии. Причиной возгорания в Доме Руссова стало «занесения источника возгорания извне неустановленным лицом», что в «переводе» означает — поджог.

На том же аппаратном совещании мэр заявил, что городские власти продолжают искать пути решения проблемы дома Руссова.

А потом все пошло совсем уже по-одесски. У дома Руссова ясным, но холодным октябрьским днем произошел необычный перформанс. Актер и музыкант Дмитрий Дацков, обмазавшись чем-то черным (образ — «погорелец»), в одной набедренной повязке исполнил диковинный танец. Происходило это аккурат напротив дома Руссова — в районе конечных остановок маршруток №№ 175 и 185. Жесткий перформанс, как потом прозвучало в социальных сетях, был «сотворен» в защиту дома Руссова. Признаюсь, однако, честно: далеко не все прохожие понимали, что происходит и что означает необычный (очень мягко говоря!) танец «испачканного сажей» парня.

Неординарное шоу снимали на видео, кто-то просто качал головой, кто-то пожимал плечами. А танец на асфальте был, между прочим, исполнен исключительно из жалости к самому зданию. Дмитрий (танцор театра, где исполняют японские танцы направления буто) именно так выразил свой протест против ситуации, сложившейся с историческим домом.

Наш рассказ о событиях, связанных с домом Руссова, был бы далеко не полон, если бы мы не сообщили еще одну новость. Официально она звучит так: «Сотрудниками КП «Муниципальная охрана» начата круглосуточная охрана памятника архитектуры «Доходный дом А.П. Руссова» по ул. Садовой, 21».

Известно ведь, что бомжи ну просто обожают располагаться в доме Руссова. И никакой забор, видеокамеры, явная опасность нахождения внутри и прочие «препятствия», не становятся для них преградой. Вероятно, охрана, тем более круглосуточная, теперь помешает им устраиваться там на ночлег.

Как сообщают в мэрии, сотрудники коммунального предприятия будут постоянно находиться на территории здания для недопущения проникновения посторонних лиц, а также предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций. Также сотрудниками КП было определено место размещения будущего поста охраны, а сотрудниками департамента муниципальной безопасности определены объемы работ по уборке прилегающей территории и восстановлению элементов ограждения вокруг строения».

Вот такие истории произошли в последнее время с нашим архитектурно-историческим наследием.

Которое, кстати, продолжает разрушаться...