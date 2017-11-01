В Одессе появится первый в стране парк с со сплошным покрытием системой Wi-Fi

Об этом сообщил в ходе заседания бюджетной комиссии директор департамента информации Андрей Сиваш.

Таким «Умным парком» станет парк Победы. По словам чиновника, «… там будет созданы двенадцать точек «Wi-Fi», что позволит покрыть всю территорию парка.

Работы предполагается закончить к последней декаде декабря. Таким образом, к Новому году парк Победы станет первым в стране столь масштабной зеленой зоной, полностью охваченной Wi-Fi.

Что же касается Трассы Здоровья, то там организовать такую «сплошную зону интернет-доступности» будет весьма затруднительно, поскольку ни один провайдер там не работает, а тянуть сети очень дорого.